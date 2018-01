France: En visite en Chine, Brigitte Macron vole la vedette à son mari

Dès leur arrivée, une attention particulière pour la femme du président Macron commence à se faire sentir. Autant la presse que la population semble faire plus attention à Brigitte Macron.



Brigitte Macron a l’habitude d’accompagner son mari au cours de ses visites présidentielles. Par contre, elle pourrait cette fois-ci, être d’une grande importance dans les différentes négociations. La Première dame française bénéficie d’une très grande popularité en Chine, et plus encore, depuis depuis le baptême du bébé panda du zoo de Beauval.



Pourquoi Brigitte Macron intéresse-t-elle tant la presse chinoise ?





Principal fait d’attraction: l’écart d’âge entre les deux amoureux.



Leur histoire d’amour a concentré l’intérêt des Chinois depuis la campagne présidentielle française.



En mai dernier, les médias chinois avaient déjà dépêché en France, des équipes de journalistes pour se pencher sur son idylle pas comme les autres. La différence d’âge entre le chef de l’Etat et son épouse, intriguait l’opinion. « Cet homme a épousé une enseignante de 24 ans son aînée, est devenu grand-père (par alliance) à 30 ans et rend maintenant l’Europe folle de lui »,. avait alors été lu plus de 9 millions de fois sur le site, Weibo, équi­valent chinois de Twit­ter.