France : François Bayrou déclenche le 49.3 pour faire adopter le budget 2025 sans vote Rédigé par leral.net le Mardi 4 Février 2025 à 00:22

Le Premier ministre français, François Bayrou, a déclenché, lundi après-midi, l'article 49.3 de la Constitution pour faire adopter le budget 2025 sans passer par le vote. Avant d'engager la responsabilité de son gouvernement et de s'exposer officiellement à une censure, il a estimé à la tribune du Palais Bourbon, que « l'heure de vérité » est arrivée. « Aucun pays ne peut vivre sans budget », a-t-il plaidé, considérant que l'usage du 49.3 constitue un « signal de responsabilité et de stabilité » même s'il concède que ce budget n'est « pas parfait ». François Bayrou a, par ailleurs, souligné que « pour la première fois depuis la Ve République (le) pays est toujours sans budget en février ». Face à la représentation nationale avant lui, le député Éric Coquerel dénonçait « un budget pire que celui de Michel Barnier » et pointait des « records dans les coupes de l'État ». Un deuxième 49.3 doit être déclenché dans la foulée, cette fois concernant le budget de la sécurité sociale, comme l'a annoncé Matignon à la mi-journée, tandis que la motion de censure déposée par La France Insoumise (LFI), sera mise au vote mercredi. Les socialistes ont déjà annoncé qu'ils ne la voteront pas, mais le Rassemblement national (RN) dévoilera sa position mercredi.



