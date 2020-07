Accueil Envoyer Partager sur facebook France: Jean Castex annonce l'obligation du port du masque dans les lieux publics Rédigé par Hacker Fofana le 16 Juillet 2020 à 17:12 Alors que la date du 1er août avait été évoquée dans un premier temps, le Premier ministre a indiqué ce jeudi 16 juillet que le port du masque serait rendu obligatoire dans les lieux publics clos « dès la semaine prochaine ».

Le décret rendant obligatoire le port du masque dans les lieux clos recevant du public entrera « en vigueur la semaine prochaine », en France a annoncé le Premier ministre Jean Castex au Sénat.

i[« Nous envisagions une entrée en vigueur de ces dispositions le 1er août », a rappelé le Premier ministre. « J'ai compris que cette échéance apparaissait tardive [...], le décret entrera donc en vigueur la semaine prochaine »]i, a-t-il indiqué lors de sa déclaration de politique générale devant les sénateurs.



Dans le département de la Mayenne, le port du masque a été rendu obligatoire dans les lieux publics clos de six communes, dont la principale ville Laval, avec effet immédiat. La Mayenne compte plusieurs foyers de Covid-19 et a légèrement dépassé le seuil d'alerte avec 50,1 nouveaux cas pour 100 000 habitants détectés en sept jours, selon les autorités sanitaires francaises.



L'annonce le 14 juillet par Emmanuel Macron de l'obligation de porter un masque dans les « lieux publics clos » à partir du 1er août avait réjoui ceux qui plaidaient pour cette mesure, mais ils réclamaient son application sans délai et y compris sur les lieux de travail.



Organisation d'une « conférence nationale du handicap »



Lors de cette deuxième intervention de politique générale devant les sénateurs cette fois, le Premier ministre Jean Castex a également annoncé l'organisation d'une « conférence nationale du handicap », sans en préciser la date, redoutant que les personnes handicapées soient « fortement affectées par la crise économique ».



« Nous ne retrouverons pas l'unité sans une attention accrue aux plus vulnérables d'entre nous. Ils ont été davantage touchés par la crise sanitaire » et « ils seront également, avec les jeunes, les plus fortement affectés par la crise économique, à commencer par les personnes en situation d'handicap », a déclaré Jean Castex devant les sénateurs. « Nous réunirons une conférence nationale du handicap consacrée à ces sujets », a-t-il ajouté.



« La plus sévère » récession depuis la création des comptes nationaux



Le Premier ministre Jean Castex a prédit jeudi devant le Sénat une récession en 2020 de 11%, « la plus sévère » depuis la création des comptes nationaux, et a dit redouter « des drames humains ».



« Pour 2020 nous prévoyons à ce jour une récession de 11% soit la récession la plus sévère depuis que les comptes nationaux ont été créés », a affirmé le chef du gouvernement lors de sa déclaration de politique générale. « Derrière les données comptables, des drames humains, des territoires meurtris. Tout cela nous devons le prévoir, l'accompagner, le soulager » , a-t-il ajouté. Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Regain de tension à la frontière entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan Présidentielle américaine: en difficulté, Donald Trump change de directeur de campagne