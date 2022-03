France : L’Ambassadeur du Sénégal en France, El Hadj Maguette Sèye condamne les injures d’Eric Zemmour  L’Ambassade du Sénégal en France condamne avec fermeté les propos “irrespectueux” et “racistes” d’Eric Zemmour. Selon le diplomate El Hadj Maguette Sèye, qui annonce des poursuites contre l’homme politique français, ces propos à l’encontre de nos compatriotes en France sont extrêmement choquants.



“Ces propos de Zemmour dans une sortie médiatique, traitant les Sénégalais de délinquants à expulser de France, dénotent un acharnement obsessionnel contre le Sénégal et sa communauté établie en France”, a fait savoir El Hadj Maguette Sèye.



En effet, rappelle-t-il, “dans l’émission face à l’info sur Cnews, le 13 mai dernier, Zemmour avait affirmé que tous les trafiquants de Crack en France sont des Sénégalais”.



La République du Sénégal engagera les actions idoines pour que M. Zemmour, “récidiviste en la matière, réponde des propos dégradants ténus dans un contexte de campagne électorale leur conférant un plus large écho”, a-t-il ajouté.







