France: L’ancien ministre Nicolas Hulot, accusé d’agressions sexuelles et de viol Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Novembre 2021 à 11:58 | | 0 commentaire(s)| L’ancien ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot a est en train de subir les conséquences du discrédit jeté sur sa personne après des accusations agressions sexuelles auprès de plusieurs femmes.

« Depuis quatre ans, je subis comme d’autres le poison de ce que j’appelle la rumeur. Être innocent ne permet pas de dormir tranquille. Je veux dire que ni de près ni de loin je n’ai commis ces actes. Ces affirmations sont purement mensongères. Je le dis ici une pour toutes fermement et définitivement », s’est défendu l’écologiste.



Ce dernier qui s’est exprimé, ce mercredi, sur BFMTV a tenu à prévenir la présidente de France Télévisions, Delphine Ernotte.



« Pesez bien les conséquences irréversibles que cette émission dans une chaîne de service public peut avoir sur un homme, une famille et une réputation », met-il en garde.



Par conséquent, l’ancien ministre de la Transition écologique et solidaire a décidé de quitter la présidence d’honneur de la Fondation qui porte son nom afin de ne pas lui porter préjudice.



« À partir de maintenant, je vis pour mes amis, ma famille, je quitte mon engagement et je ne m’exprimerai plus. Je ne fuis pas, j’ai juste la nausée. Je ne souhaite à personne de vivre ce cauchemar, je ne me reconnais plus dans cette société, ses codes et ses méthodes », rapporte Le Figaro.



