France : La Gauche défie les prévisions et se prépare à gouverner Rédigé par leral.net le Lundi 8 Juillet 2024

France Atlanticactu / Jean-Luc Melenchon / Législatives / Saliou Ndong Changement spectaculaire : l’alliance de gauche du Nouveau Front populaire a remporté le second tour des élections législatives dimanche, surpassant les macronistes et le Rassemblement national. Ses dirigeants, tels que Jean-Luc Mélenchon et Marine Tondelier, se déclarent prêts à gouverner. La gauche triomphe unie. Les leaders du Nouveau Front populaire affirment, ce dimanche 7 juillet, que la coalition est prête à « gouverner » après des élections législatives qui leur confèrent une majorité relative à l’Assemblée nationale, bien qu’ils divergent sur la stratégie à adopter concernant d’éventuelles alliances. « Aucun subterfuge, arrangement ou combinaison ne serait acceptable », a insisté l’insoumis Jean-Luc Mélenchon, refusant « d’entrer dans des négociations » avec le parti présidentiel à l’issue du second tour des élections législatives, selon Rfi. Pour l’ancien président de la République François Hollande, élu député en Corrèze, il revient au Nouveau Front populaire de « chercher, s’il peut, à agréger d’autres familles politiques », tout en reconnaissant que cela serait « très difficile ». Le Premier ministre Gabriel Attal a annoncé dimanche soir qu’il présenterait sa démission au président Emmanuel Macron lundi matin après les élections législatives qui ont placé la gauche en tête, mais il s’est dit prêt à rester à Matignon « aussi longtemps que le devoir l’exigera » dans le contexte des Jeux olympiques, selon France24.



