France : La coalition de Mélenchon devrait obtenir de 170 à 220 députés

Au terme d’une campagne atone qui a peiné à mobiliser les foules, les estimations des résultats du 1er tour donnent la Nupes et Ensemble en tête à 25,2 % des voix. Le RN est en troisième position avec 18,9 %, et LR-UDI-DVD à 13,7 %.



À 20 h, les premières estimations donnent la Nupes et Ensemble à égalité avec 25,2 % des voix, suivis du Rassemblement national à 18,9 % et de LR/UDI/DVD à 13,7 %, selon Ipsos / Sopra Steria pour France Télévisions, Radio France, France24/RFI/MCD et LCP Assemblée Nationale. Les autres listes sont en dessous des 10 %.



Les premières projections des 577 sièges donnent un avantage à la majorité sortante réunie sous l'étiquette Ensemble, avec une fourchette de 255 à 295 sièges, devant la gauche (LFI, PCF, PS et EELV) rassemblée sous la bannière Nupes (150 à 190), selon Ipsos / Sopra Steria.



Mais elles ne règlent pas deux grandes questions : le chef de l'Etat parviendra-t-il à conserver sa majorité absolue à l'Assemblée nationale ? Et la gauche trouvera-t-elle des réserves de voix suffisantes pour envoyer, comme elle l'espère, l'Insoumis Jean-Luc Mélenchon à Matignon ?



Cantonné à huit élus en 2017, le contingent de députés du Rassemblement national devrait être nettement plus étoffé cette fois, et compter encore dans ses rangs Marine Le Pen, donnée largement en tête dans sa circonscription du Pas-de-Calais.



À l'inverse, dans le sillage de la lourde chute de sa candidate Valérie Pécresse à la présidentielle, LR (11,6 % à 14 %) devrait perdre sa place de premier groupe d'opposition à l'Assemblée nationale.



La clé du second tour résidera une nouvelle fois dans la participation, historiquement basse ce dimanche pour un premier tour d'élections législatives, l'abstention atteignant 52,3 % selon Ipsos / Sopre Steria, touchant jeunes et classes populaires en priorité.

