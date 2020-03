France: Le domicile de Mbaye Niang cambriolé Le domicile de l’international sénégalais du Stade Rennais Mbaye Niang a été cambriolé, jeudi soir, alors que l’attaquant des "Lions" disputait, à Saint-Étienne, la demi-finale de Coupe de France face aux Verts (défaite 2-1). Les malfaiteurs se sont introduits dans son domicile, à Rennes, et ont dérobé des bijoux et des sacs de marque. Une enquête a été ouverte par les services de la Sûreté départementale, selon "Le Parisien".

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Mars 2020 à 11:48 | | 0 commentaire(s)|



