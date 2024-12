France : Le gouvernement Barnier chute après la motion de censure Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Décembre 2024 à 16:39 | | 0 commentaire(s)|

France Atlanticactu/ Motion de censure/ Saliou Ndong Ce vote, sans précédent depuis 1962, contraint le Premier ministre à démissionner et plonge le pays dans une période d’incertitude politique et budgétaire. La motion de censure a été déposée après que Michel Barnier a eu recours à l’article 49.3 de la Constitution, lundi, pour faire passer sans vote le projet de loi de financement de la Sécurité sociale. Une deuxième motion, présentée par le Rassemblement national, devient caduque à la suite de l’adoption de la première. Un saut vers l’inconnu La situation politique actuelle est inédite depuis plus de soixante ans. Avant ce vote de mercredi, une seule motion de censure avait été adoptée, en octobre 1962, entraînant la démission du gouvernement de Georges Pompidou. À l’époque, le général de Gaulle avait réagi en dissolvant immédiatement l’Assemblée nationale. Cependant, aujourd’hui, Emmanuel Macron ne peut pas en faire autant, car la Constitution lui interdit de dissoudre l’Assemblée avant l’écoulement d’un délai d’un an après les élections législatives. Avant le vote, Emmanuel Macron avait affirmé ne pas « croire à l’adoption de la censure », critiquant un « cynisme insoutenable » de la part du RN s’il joignait ses voix à celles du NFP. Michel Barnier, quant à lui, avait rappelé sur TF1 et France 2 que chaque député avait « une part de responsabilité » et espérait que « l’intérêt supérieur du pays » l’emporterait. Cependant, les députés en ont décidé autrement, renversant le gouvernement seulement trois mois après l’arrivée de Michel Barnier à Matignon.



