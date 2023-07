France : «Les agissements» de l’avocat Juan Branco signalés auprès du procureur de la République Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Juillet 2023 à 22:32 | | 0 commentaire(s)|

Selon les informations d'Europe 1, le ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, à travers un document adressé à la bâtonnière de Paris, a signalé «les agissements de l'avocat Juan Branco auprès du procureur de la République». Selon toujours la même source, il est reproché à l'avocat Juan Branco de «mis en danger des fonctionnaires français au Sénégal ». Dans deux tweets, l'avocat avait avancé «une implication de deux coopérants français dans de violentes manifestations constatées au Sénégal, qu'il qualifiait de crimes contre l'humanité », rapporte Europe 1. La même source rapporte, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères demande que l'avocat soit rappelé à l'ordre. Le ministère a déclaré porter plainte en application de l'article 40 (ndlr : l'article selon lequel tout autorité ou fonctionnaire est contraint de signaler un crime ou un délit dont il a la connaissance). O.B



Source : https://lesoleil.sn/france-les-agissements-de-lavo...

