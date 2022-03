France : Obsèques d'Yvan Colonna: les images de la procession funéraire à Cargèse

L'île de Beauté enterre Yvan Colonna ce vendredi. Le berger corse, condamné pour l'assassinat du préfet Claude Erignac en 1998, est mort des suites de son agression à la prison d'Arles au début du mois de mars.







Entre méfiance et engagement, les relations complexes entre les présidents et la Corse

Remise sur la table le 15 mars dernier, la question de l'autonomie corse agite les locataires de l'Élysée. Si François Mitterrand, Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron ont eu des velléités de réforme, Jacques Chirac et François Hollande ont temporisé.



D'après BFMTV, le cercueil, recouvert d'un drapeau corse, est entré dans l'église aux environs de 15h30.

