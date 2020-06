France:Ouverture progressive des frontières extérieures Schengen à partir du 1er juillet

La France "procèdera à une ouverture progressive de ses frontières extérieures Schengen à compter du 1er juillet", ont annoncé hier les ministres des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et de l’Intérieur Christophe Castaner dans un communiqué commun.



La décision a été prise, informe-t-on, conformément aux recommandations de la Commission européenne présentées jeudi et "cette ouverture s’effectuera de façon progressive et différenciée selon la situation sanitaire des différents pays tiers, et conformément aux modalités qui auront été arrêtées au niveau européen d’ici là", ont-ils précisé.