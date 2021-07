France: Plus de 200.000 manifestants contre le «pass sanitaire» Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Août 2021 à 00:28 | | 0 commentaire(s)|





Source : Plus de 200.000 personnes, dont 14.250 à Paris, ont défilé ce samedi pour le troisième week-end consécutif contre le «pass sanitaire». Selon RFI qui se base sur les chiffres du ministère de l’Intérieur, cela qui constitue une mobilisation plus forte que samedi dernie. À 18H00, les services du ministère de l’Intérieur ont recensé 204.090 manifestants […]Source : https://www.lasnews.info/2021/07/31/france-plus-de...

