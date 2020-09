France: Près de 9.500 nouvelles contaminations au coronavirus en 24 heures

La France a enregistré 9.406 nouvelles contaminations dues au coronavirus en 24 heures, a annoncé vendredi l’agence Santé publique France (SPF), un chiffre en-deçà des 9.843 nouveaux cas recensés jeudi et qui constituaient un record.



Le nombre de nouveaux patients hospitalisés au cours des sept derniers jours s’élève à 2.357, soit 155 de plus que jeudi, et parmi eux, 389 ont été admis en réanimation, soit 18 de plus que la veille, a précisé SPF.



Quarante décès supplémentaires ont par ailleurs été recensés en milieu hospitalier et 40 autres ont été comptabilisés dans les Ehpad et les établissements médico-sociaux, ce qui porte le bilan à 30.893 morts depuis le début de l’épidémie.



Au total, 363.350 diagnostics positifs ont été enregistrés en France depuis début mars.



Devant la “dégradation manifeste” de la situation concernant l’épidémie liée au coronavirus en France, le Premier ministre Jean Castex a annoncé une série de mesures, dont un renforcement des tests de dépistage et la réduction de la période d’isolement, tout en refusant de revenir à un confinement généralisé de la population.



La dégradation de la situation évoquée par le chef du gouvernement se confirme à la lecture des chiffres du recensement des “clusters”, les autorités sanitaires en ayant identifié 106 de plus que la veille pour un total de 715 en cours d’investigation.



Le taux de positivité des tests se situe quant à lui à 5,4%, un niveau identique à celui de jeudi. (Reuters)

Source : https://www.impact.sn/France-Pres-de-9-500-nouvell...