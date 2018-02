France-Sénégal : Les bons points de l’Ambassadeur, Christophe Bigot et les mauvais points de l’Histoire (Par Ahmad Khalifa Niasse)

Rédigé par leral.net le Vendredi 2 Février 2018 à 11:46 | | 1 commentaire(s)|

L’actuel ambassadeur de France est un millésime, pour ne pas dire le meilleur ambassadeur « post colonial ». Il se promène souvent sans ses attributs qui lui auraient permis d’écraser la plèbe. Y compris costume et cravate.



Assidu aux manifestations sportives et surtout à la très populaire lutte sénégalaise, où il prend souvent place sur les gradins sans garde du corps, outre mesure. Il fréquente les confréries jusqu’au Sénégal des profondeurs.

Ce qui vient d’être dit, est du jamais vu.

Cette fois l’histoire de la France moche est à embellir. A savoir : L’esclavage

La déforestation

L’écologie catastrophique

Le racisme

Le pillage des biens du pays

L’imposition des dirigeants, des systèmes politiques Ainsi que l’instauration d’une économie, d’une monnaie, d’une langue, d’une culture toutes esclaves de la France !



Cette énième visite d’un Président Français, en l’occurrence M. Macron, aurait dû susciter l’espoir de le voir se rendre à Touba. L’occasion, enfin, de présenter les excuses de la France pour l’exil forcé de Cheikh Ahmadou Bamba, symbole de la dignité de l’homme noir. Ainsi que pour d’autres cas similaires. Peu ou prou.



Ne pas financer le développement du pays en compensation de l’esclavage, relèvera toujours du contentieux historique. Il en est de même pour une reforestation du sud au nord. Jusqu’à faire revenir l’éléphant dans ses foyers du Fouta.



Veiller à ce que la compagnie TOTAL, déjà considérée comme raciste, ne soit le nouveau prédateur de l’énergie fossile, espoir des générations futures.



Le Sénégal chasse gardée de la France doit, désormais, appartenir à l’Histoire.



Peut-être que ce voyage du Président Macron n’a été qu’une répétition, une sorte de visite du propriétaire.



Nous autres Sénégalais attendons un autre voyage pendant lequel disparaîtra la non accessibilité des confréries quant à l’Exécutif politique. Car il y a bel et bien interdiction.



Par ailleurs, faire signer par des hommes liges des transactions aussi scandaleuses que celles du T.E.R est plus que cynique. Là où nous avons payé cinquante kilomètres de train pour le prix de cinq cents. Il suffit de voir le rapport qualité prix pour ALSTHOM quand il s’agit de vendre à la France ou au Sénégal.



Revenez-nous, Monsieur Macron pour réconcilier l’histoire de votre pays avec celle du siècle naissant, à défaut de devenir, pour l’histoire, un simple macaron.



