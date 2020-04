France: Serigne Moustapha Kane, un étudiant sénégalais, décède dans sa chambre Serigne Moustapha Kane, un étudiant sénégalais en deuxième année (Maths-Physique, Sciences de l’ingénierie) en Classes préparatoires au Lycée du Parc de Lyon a été retrouvé mort dans sa chambre à Villeurbanne, près de Lyon, par les responsables du Crous Jussieu. Il bénéficiait d’une bourse d’excellence de l’État du Sénégal, selon L’Observateur.

Les résultats de l’autopsie font état d’une mort naturelle, selon le journal qui précise que les parents de la victime ont été avertis. Selon des proches, le jeune garçon se plaignait de maux de ventre ces derniers jours.

Les autorités consulaires et le Service de gestion des étudiants sénégalais à l’étranger ont pris les dispositions pour le rapatriement du corps de la victime, ajoute le journal.

L’interdiction de rapatriement des corps dans ce contexte de coronavirus, ne concerne pas les personnes décédées d’autres causes que le covid-19 avait souligné récemment le ministre des Affaires étrangères.



