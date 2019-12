France: Suspension d’un prêtre pour « comportement inapproprié »

Selon nos confrères de Ouest-france, le prêtre a été suspendu provisoirement de ses responsabilités pastorales. C’est à la demande de son évêque Mgr Yves le Saux que l’enquête canonique a été ouverte. Mgr Yves le Saux a d’ailleurs tenu à informer les fidèles de cette décision via un message publié sur Internet.



D’après le communiqué, cette procédure a été engagée à la suite d’un « comportement inapproprié vis-à-vis de femmes majeures ».



« En attendant les conclusions de cette enquête, j’ai pris le 2 décembre 2019 des mesures conservatoires parmi lesquelles le départ de la paroisse où il était en mission et la suspension provisoire de tout ministère public », poursuit Mgr Yves le Saux. Le prêtre « restera le temps nécessaire à l’écart dans un lieu adéquat, où il pourra réfléchir et bénéficier d’un suivi psychologique ».



Notre source indique par ailleurs qu’une plainte a été déposée fin novembre à l’encontre de cet homme de 49 ans, nommé depuis 2017 dans le diocèse de Rennes.