France Télécom et son ancien PDG condamnés pour harcèlement moral !

La justice française a déclaré ce vendredi 20 décembre, France Télécom et son ex-PDG Didier Lombard coupables de harcèlement moral. L’entreprise et son ancien PDG ont été inculpés pour des faits qui remontent à la fin des années 2000, une période marquée par plusieurs suicides de salariés, rapporte rfi.fr.



L'ancien PDG Didier Lombard est condamné à un an de prison, dont huit mois avec sursis, et 15 000 euros d'amende. Le groupe, rebaptisé Orange en 2013, devra payer une amende de 75 000 euros, la peine maximale.