France - Un déficit commercial record en 2021 sur fond de reprise économique

La France a annoncé mardi le pire déficit commercial de son histoire, en 2021, en raison des prix élevés de l'énergie mais aussi d'importations massives de biens sur fond de forte reprise économique et de désindustrialisation du pays.



Le déficit s'est creusé à 84,7 milliards d'euros, ont rapporté les douanes. Un chiffre nettement plus élevé que le précédent record de 2011, qui était de 75 milliards.



La tendance s'est accentuée en fin d'année avec un déficit alourdi de 8 milliards, à 29 milliards, sur le seul quatrième trimestre, là aussi un plus haut niveau historique.



Le solde des échanges est plombé principalement "par l'énergie, et dans une moindre mesure, par les produits manufacturés", précisent les douanes dans leur communiqué. (AFP)



Source : https://www.impact.sn/France-Un-deficit-commercial...