France: Un enseignant sénégalais menacé d'expulsion Moustapha Gueye est installé en France depuis 2011. Ce professeur de physique-chimie sénégalais enseigne depuis 2 ans dans deux collèges de Montpellier, dans le sud de la France. Alors qu'il est sous le coup d'une expulsion dès ce lundi 14 octobre, la préfecture de l'Hérault devrait lever « en partie » l'obligation à quitter le territoire français.





Rédigé par leral.net le Lundi 14 Octobre 2019 à 10:34

Agé de 32 ans, Moustapha Gueye, professeur de physique-chimie, a démarré les cours avec une épée de Damoclès. Sous le coup d’une Obligation de quitter le territoire français (OQTF), il vit avec cette pression de devoir, à tout moment, être contraint d'abandonner ses élèves.



«C’est vraiment difficile. Le stress, le manque de sommeil… C’est une situation que je ne connaissais pas. J’étais tranquille. Aujourd’hui, j’ai ce problème. On peut dire que l’OQTF a vraiment bouleversé ma vie. J’avais un titre de séjour qui était valable jusqu’au 20 décembre 2020. On ne s’attend pas à recevoir une OQTF si on a un titre de séjour valable», a-t-il dit.



Malgré un titre de séjour et un contrat de travail, la préfecture reproche à l'employeur de Moustapha Gueye - à savoir le rectorat - de n'avoir pas respecté la procédure de recrutement.



«La préfecture reproche au rectorat de ne pas avoir respecté la procédure qui est de publier les annonces pendant trois mois pour être sûr qu’il n’y ait pas un candidat déjà présent sur le marché du travail pour remplir cet emploi. C’est ensuite que l’on peut embaucher des ressortissants étrangers. En fait, le rectorat ne respecte pas ces méthodes de recrutement. Le rectorat a des cellules propres de recrutement et puis, de dedans, un vivier de candidats pour pourvoir les postes vacants au mois de septembre », explique Julien Frayssinhes, enseignant et membre du Collectif de soutien.



Dès ce lundi 14 octobre, les collègues de Moustapha Gueye se mettent en grève pour demander à la préfecture la levée définitive de l'OQTF et l'examen de sa demande de naturalisation.











