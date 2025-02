France : Un migrant érythréen voulant rejoindre l'Angleterre, meurt, percuté par un camion

Un migrant érythréen qui voulait rejoindre l'Angleterre, est décédé dans la nuit de lundi à mardi, après avoir été percuté par un poids-lourd sur une autoroute du nord-ouest de la France, a-t-on appris auprès de la préfecture.



Vers 5h 15 (4h 15 GMT), " un chauffeur routier de nationalité portugaise " a stoppé son camion, après avoir aperçu une présence sur le bas-côté de la route, à Calais, selon le parquet de Boulogne-sur-Mer.



Le camionneur a alors découvert le corps de la victime et a informé les autorités.



Une enquête a été ouverte pour " recherche des causes de la mort ".



Des centaines de migrants vivent dans des conditions précaires dans la région de Calais, dans l'attente de traverser la Manche pour rejoindre la Grande-Bretagne.



Depuis le renforcement des dispositifs de sécurité autour du port de Calais et du tunnel sous la Manche, les tentatives d'intrusion dans ces sites y " ont quasiment disparu ", soulignait le préfet il y a quelques mois. Mais des centaines de migrants continuent chaque année, de tenter de monter dans des camions en amont.



Face à cette sécurisation renforcée, les candidats à l'exil se sont surtout rabattus vers des traversées maritimes clandestines, à bord d'embarcations précaires.



Selon la préfecture du Pas-de-Calais, au moins 77 migrants sont morts en 2024, en tentant de rejoindre l'Angleterre à bord de petites embarcations, un record depuis le début de ce type de traversées en 2018.















AFP