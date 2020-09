France : des jeunes attaquent un bus et kidnappent une personne Rédigé par leral.net le Samedi 5 Septembre 2020 à 22:30 | | 0 commentaire(s)|



Un bus a été attaqué jeudi à Orly (Val-de-Marne) par un groupe d’une vingtaine de jeunes, a-t-on appris samedi de sources concordantes. Deux personnes auraient été extraites, dont une qui aurait été enlevée, selon un témoin, sans que le parquet soit en mesure de confirmer l’information.



Jeudi vers 19h30, une vingtaine de jeunes ont tenté de bloquer un bus à Orly, selon une source proche du dossier, confirmant une information du Parisien.



Les jeunes, «vêtus de foncé» et visages dissimulés, ont «brisé la vitre arrière» du bus, selon une source policière, avant que le chauffeur ne réussisse à se dégager. Le bus s’est ensuite arrêté un peu plus loin pour laisser descendre une passagère.



Il a alors de nouveau été bloqué, cette fois par une voiture, et le groupe de jeunes a forcé deux personnes à en sortir, toujours selon la même source.



Véhicule en fuite



Un témoin a raconté sur BFM TV avoir vu l’une de ces deux personnes être mise de force dans un véhicule qui a pris la fuite, mais le parquet n’était pas samedi en fin d’après-midi en mesure de confirmer cette information.

«Nous n’avons reçu aucune plainte pour disparition inquiétante», a-t-il précisé alors que les vidéos étaient en cours d’exploitation. Aucun des protagonistes de la scène n’a encore été retrouvé. La police judiciaire du Val-de-Marne est en charge de l’enquête. (ATS/NXP)





