France: enquête visant TotalEnergie pour homicide involontaire au Mozambique

La justice française a désigné vendredi un juge pour enquêter sur des faits d'homicide involontaire et non-assistance à personne en danger contre TotalEnergies dans l'affaire de l'attaque jihadiste à Palma, au Mozambique, en 2021, a indiqué samedi le parquet de Nanterre.



Des survivants ou familles de victimes de cette sanglante attaque avaient porté plainte à l'automne 2023 contre le géant français des hydrocarbures, qui menait un mégaprojet gazier dans la région et qu'ils accusent de négligences. L'attaque débutée le 24 mars 2021 avait duré plusieurs jours et fait un nombre indéterminé de victimes à ce jour parmi la population locale et les sous-traitants.



AFP