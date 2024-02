France: le pourfendeur de la Françafrique nommé «Envoyé personnel» de Macron en Afrique Rédigé par leral.net le Mardi 6 Février 2024 à 15:12 | | 0 commentaire(s)|

Il était connu comme celui qui avait théorisé la fin de la Françafrique. Ce qui lui avait valu un poste éphémère de ministre de la Coopération de l’ancien président Nicolas Sarkozy en 2007. Jean-Marie Bockel a été nommé, lundi, « Envoyé spécial personnel » d’Emmanuel Macron. Il sera chargé d’expliquer aux pays africains dans lesquels se trouvent des […] Il était connu comme celui qui avait théorisé la fin de la Françafrique. Ce qui lui avait valu un poste éphémère de ministre de la Coopération de l’ancien président Nicolas Sarkozy en 2007. Jean-Marie Bockel a été nommé, lundi, « Envoyé spécial personnel » d’Emmanuel Macron. Il sera chargé d’expliquer aux pays africains dans lesquels se trouvent des bases françaises (à l’exception de Djibouti) la nouvelle stratégie militaire mise en place par Paris. Emmanuel Macron a confié à Jean-Marie Bockel la tâche de « changer le statut, le format et la mission des bases françaises en Afrique », selon plusieurs sources. Pour reprendre une partie de la rhétorique du président français lors de son discours aux armées, en novembre 2022, il s’agit toujours de soutenir militairement les pays comme le Tchad, la Côte d’Ivoire, le Sénégal et le Gabon où la France dispose de bases, mais en vertu de nouveaux principes à définir en bonne intelligence avec ces pays. Seul le cas de Djibouti où la France à une base aux côtés des États-Unis et de la Chine, échappe à cette mission. C’est donc à cet ex-secrétaire d’État à la Défense et aux Anciens combattants que ce travail de concertation diplomatico-militaire est confié. Le premier cap qui lui est fixé est de faire des recommandations à Emmanuel Macron d’ici cet été. Le choix est fortement symbolique de la part de l’Élysée : Jean-Marie Bockel a un rapport particulier avec le continent. En 2008, sa déclaration sur la fin de la « Françafrique » lui avait coûté son poste de ministre de la Coopération sous l’ancien président Nicolas Sarkozy. Le 25 novembre 2019, son fils, le lieutenant Pierre Emmanuel Bockel, se tuait au Mali lors d’un crash d’hélicoptère dans le cadre de l’opération Barkhane.



Source : Source : https://lesoleil.sn/france-le-pourfendeur-de-la-fr...

Accueil Envoyer à un ami Partager