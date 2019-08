France: reprise du chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris

Ils sont cinquante ouvriers, pas plus, à pouvoir travailler sur le chantier de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Pour y accéder, ils doivent passer par une entrée unique qui dispose d'une unité de décontamination. Pédiluve, douches, tenues jetables, le dispositif de sécurité mis en place est drastique.



Des tourniquets pour entrer sur le site et en sortir avec un badge seront d'ailleurs installés dans les prochains jours.



Ces nouvelles mesures doivent ainsi garantir la sécurité du personnel qui travaille dans l'édifice et empêcher la dispersion de poussières de plomb hors du chantier.



La reprise du chantier va ainsi permettre aux ouvriers de continuer la phase de consolidation de la cathédrale.



Il va falloir finir d'installer des plafonds provisoires au-dessus de la voûte, solidifier les arcs-boutants ainsi que démonter l'échafaudage édifié autour de la flèche lors de l'incendie et qui a complètement été soudé par le feu.



Viendra ensuite la phase de reconstruction de la cathédrale... Cette étape ne devrait pas commencer avant le premier semestre 2020.





RFI