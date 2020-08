France : un incendie « d'une rare intensité » d'un immeuble du centre de Vincennes fait deux morts

Le feu, qui s'est déclaré vers 1 heure du matin et a été éteint vers 5 heures, a mobilisé plus de 150 pompiers, a précisé le commandant Guillaume Fresse, porte-parole de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP).



À leur arrivée, les pompiers ont trouvé au pied de l'immeuble de sept étages embrasé une première victime décédée, un homme d'une cinquantaine d'années qui s'est apparemment défenestré à cause de l'incendie, a-t-il ajouté. Ils ont ensuite retrouvé le corps d'« une femme qui n'a pas pu échapper aux flammes », au second étage. Les pompiers ont évacué plusieurs habitants à l'aide de leurs échelles.



L'origine de l'incendie reste à déterminer

« C'était un incendie d'une rare intensité, qui ressemblait à celui de la rue Erlanger », qui avait fait au moins dix morts en février 2019 dans un immeuble du 16e arrondissement de Paris, « avec des habitants prisonniers des flammes qui réclamaient de l'aide aux fenêtres », a ajouté le commandant Fresse.



L'origine de l'incendie, intervenu dans une période de fortes chaleurs et qui, outre l'immeuble de sept étages, a également brûlé un atelier ou entrepôt voisin et s'est étendu à des sous-sols, reste à déterminer, a-t-il précisé. Les pompiers se trouvaient toujours sur place par précaution en début de matinée, a-t-il ajouté.

