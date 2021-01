France : un possible reconfinement ? Rédigé par leral.net le Mardi 12 Janvier 2021 à 10:00 | | 0 commentaire(s)|

Les établissements culturels ne rouvriront pas de sitôt Pour éviter un nouveau confinement, certaines mesures seront obligatoirement maintenues au-delà du 7 janvier. Il ne sera "pas possible", de rouvrir les établissements culturels, a expliqué Gabriel Attal (Secrétaire d'État auprès du Premier ministre, et porte-parole du gouvernement). Face à ces mesures...





Source : Le gouvernement juge la tendance épidémiologique "préoccupante", ce qui pourrait conduire à de nouvelles restrictions de libertés. Mais, un troisièment reconfinement est-il d'actualité ?Source : https://www.podcastjournal.net/France-un-possible-...

