France: voitures incendiées et explosion devant une synagogue dans le sud du pays Rédigé par leral.net le Samedi 24 Août 2024 à 11:35 | | 0 commentaire(s)|

Au moins deux voitures, dont l'une contenant une bouteille de gaz, ont été incendiées samedi matin devant une synagogue de La Grande-Motte, dans le sud de la France, provoquant une explosion qui a blessé un policier municipal, a-t-on appris auprès de la gendarmerie et du maire de la localité.



Le maire de la ville, Stéphan Rossignol, a indiqué à l'AFP qu'un policier municipal venu sur les lieux de l'incendie d'au moins deux véhicules a été blessé, sans plus d'indications sur son état de santé. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a dénoncé sur le réseau social X un acte "manifestement criminel".



AFP

