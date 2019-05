Françoise Hélène Gaye réagit sur l'interdiction du port du voile à l'institution Sainte Jeanne d'Arc Francoise Helene Gaye Ditwiler s'est prononcé sur la polémique sur l'interdiction de voile à l'institution Jeanne d'Arc de Dakar. Pour l'activiste sénégalaise basée aux USA, ce débat est inutile. Et donne l'exemple sur elle.



"J’ai été à Touba, je me suis voilée, je me suis prosternée, j’ai marché pieds nus, rampé, et respecté tous les codes de conduite imposés ou même simplement désirés", dit-elle sur sa page facebook. La jeune dame précise que "le code de conduite dans une cité religieuse, dans une institution religieuse, dans un lieu de culte ne doit pas faire l' objet d'un débat. Soit on s 'y conforme soit on n'y va pas. Parfois, on débat inutilement.”



Revenant sur son séjour à Touba, Francoise Hélène Gaye Ditwiler fera savoir à son monde que "je suis sortie exaltée de mon pèlerinage furtif à TOUBA. Je prie de pouvoir y retourner plus longuement inshallahu. Bayilène tiow li te dem diamou dji Yallah."



