Frappes aériennes contre des positions de l'armée syrienne : Israel revendique des attaques menées hier

« En réponse (à cette tentative), les jets de combat, des hélicoptères d'attaques et des avions des forces armées israéliennes ont frappé des cibles militaires dans le sud de la Syrie qui appartiennent aux forces armées syriennes », a annoncé dans un communiqué l'armée israélienne qui revendique rarement des frappes en Syrie.



« Nous venons de frapper des postes d'observation, des systèmes de renseignements, de l'artillerie anti-aérienne et des systèmes de contrôle », a revendiqué le compte officiel de Tsahal sur Twitter.

La réponse syrienne n'a pas tardé. La défense antiaérienne de l'armée de Damas est entrée en action lundi soir, a rapporté l'agence de presse officielle syrienne Sana.



« À 22h40 aujourd'hui (19h40 GMT), des hélicoptères de l'ennemi israélien ont lancé des rafales de roquettes sur certaines de nos positions […] vers Qouneitra », a indiqué Sana citant une source militaire, qui a fait état uniquement de « dégâts matériels ».



L'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH) a également fait état de « raids israéliens » sur la province de Qouneitra, sans être en mesure de préciser si les frappes ont tué des soldats syriens ou des combattants alliés.



La ville de Boukamal, dans le nord-est du pays près de la frontière irakienne, a également été prise pour cible par des missiles israéliens, a indiqué le directeur de l'OSDH, Rami Abdel Rahmane.



Depuis le début du conflit en Syrie en 2011, I sraël a mené de nombreux raids contre les forces du régime mais aussi contre ses alliés, l'Iran et le Hezbollah libanais, des ennemis de l'Etat hébreu. Le 20 juillet, cinq combattants pro-Iran, dont un membre du Hezbollah libanais, ont été tués dans des frappes israéliennes au sud de Damas, selon l'OSDH, qui a aussi fait état de onze blessés parmi lesquels sept soldats syriens.



L'Etat hébreu, qui confirme rarement ses opérations en Syrie, martèle régulièrement qu'il ne laissera pas le pays de Bachar al-Assad devenir la tête de pont de Téhéran dans la région.

