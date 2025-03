Fraternité religieuse : L’évêque de Ziguinchor choisi comme parrain de la construction d’une mosquée

Mgr Jean-Baptiste Valter Manga, évêque de Ziguinchor, a reçu une délégation de l’Association des imams et oulémas de la région de Sédhiou, franchissant ainsi une étape significative dans le rapprochement entre les communautés chrétienne et musulmane.



Le jeudi 19 mars, jour de la solennité de Saint Joseph, une délégation conduite par l’imam Koté, secrétaire général de l’organisation, a été accueillie par l’évêque. Bien au-delà d’une simple visite protocolaire, cette rencontre a été marquée par une proposition aussi inattendue qu’innovante : demander à Mgr Manga de devenir le parrain symbolique de la construction d’une mosquée et de son école.



« Nous voyons en Mgr Manga, un homme doté de qualités humaines et intellectuelles exceptionnelles, un véritable artisan de la cohésion », a déclaré le porte-parole de la délégation. Cette invitation dépasse largement les cadres traditionnels du « vivre-ensemble » et témoigne d’une volonté sincère de collaboration et de partage.



La délégation a ensuite visité le séminaire Notre-Dame, afin d’échanger sur le modèle éducatif en vigueur. L’objectif : comprendre comment une institution religieuse forme des jeunes appelés à servir la société. Cette démarche illustre une approche pragmatique du dialogue interreligieux, où l’échange de connaissances et d’expériences prime sur les différences doctrinales.



En prévision de la fête de Korité, l’évêque prévoit également de rendre visite à plusieurs dignitaires musulmans, confirmant ainsi son engagement en faveur du renforcement des liens fraternels.



Ce geste à Ziguinchor rappelle que le dialogue islamo-chrétien peut se concrétiser par des actions fortes et porteuses de sens, bien au-delà des discours convenus. C’est dans ces moments de partage et de respect mutuel que se construisent les ponts entre communautés.











