Fraude à la Bank of Africa : arrestation du PDG de Tge Rédigé par leral.net le Mardi 25 Août 2020 à 16:39 | | 0 commentaire(s)|

Sidy Moctar Yatassaye, le PDG de Transit des grandes entreprises (TGE) intercepté par la Section de recherches (SR) de la gendarmerie de Colobane. L’homme, recherché depuis plusieurs mois dans l’affaire de fraude sur les terminaux électroniques de la Bank of Africa (BOA), était en cavale dans la sous-région. Libération rappelle que le Doyen des juges avait émis deux mandats d’arrêt contre Yatassaye et Massa Diouf, directeur général de Smart digital, dans cette affaire. Dans le cadre de laquelle 585 millions F CFA ont été pompés des caisses de la BOA.



Source : Source : http://www.senemedia.com/annonce-29510-fraude-la-b...

Accueil Envoyer à un ami Partager