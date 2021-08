Fraude au Bac: L’étudiant déguisé, orienté à l’Ufr de Sciences juridiques et politiques de l’UGB n’a jamais fait cours L’étudiant qui s’est habillé en femme et composé à la place d’une candidate, lors des épreuves du baccalauréat session 2021. Il a monté des seins et perruque pour échapper à la vigilance des surveillants. Mais, il a été interpellé par la police, avant d’être placé en garde à vue dans les locaux du commissariat urbain de Diourbel.

L’homme qui s’est déguisé en femme. Selon la Fédération des amicales d’étudiants de Saint-Louis (Fames), «l’étudiant dénommé K. M est orienté à l’Ufr de Sciences juridiques et politiques de l’Université Gaston Berger.



Mais, depuis ses inscriptions pédagogiques et administratives, il n’est jamais venu faire cours. Il est actuellement à l’Institut de formation en administration et création d’entreprise (Iface)/Université Cheikh Anta Diop de Dakar».



«La Fames rappelle que depuis trois décennies, l’université de l’excellence formait, forme et continue à former des élites capables de répondre efficacement aux besoins de développement local, national et international.



Et, elle invite la population sénégalaise à se conformer aux mesures barrières, édictées par les autorités sanitaires et gouvernementales pour endiguer la propagation de la pandémie à coronavirus», lit-on dans la note.



