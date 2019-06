Fraude au concours de la Police: les présumés risquent 1 à 3 ans de prison

Pour prendre part au concours de la Police nationale, 11 candidats ont confectionné de faux diplômes. C’est sur la base de ces faux documents du BFEM, que certains d’entre eux ont été déclarés admis.



Le 19 septembre 2018, le subterfuge a été découvert au cours d’un contrôle. Face au juge hier, pour répondre des chefs de fraude aux examens, faux usage de faux, escroquerie et tentative d’escroquerie à l’Etat du Sénégal, Wally Ndour, Ibrahima Faye, Cheikh Diouf et Arona Gaye ont reconnu les faits qui leurs sont reprochés.



6 autres prévenus dont un policier en fonction étaient présents devant la barre pour répondre des mêmes chefs d’accusation.



Certains prévenus ont tenté de nier les faits en vain. Car le procureur a requis des peines allant de 1 à 3 ans ferme et des amendes de 200 000 à 500 000 FCfa qu’ils devront verser à l’Etat du Sénégal.



Délibéré au 9 juillet prochain.

