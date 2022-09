Fraude d'identité: Sahel FC conteste la réserve des Espoirs de Guédiawaye et dépose un recours Rédigé par leral.net le Lundi 5 Septembre 2022 à 20:57 | | 0 commentaire(s)| Le président de Sahel FC, El hadji Abdourahmane Dieng, qui a réussi à faire monter son équipe en National 2, réclame justice, car à l'en croire, il a gagné sur le terrain et son équipe a le droit de monter en division supérieure. "Les Espoirs de Guédiawaye ont déposé une réserve comme quoi on a un joueur qui est Malien et qui détient une pièce d'identité sénégalaise, alors qu'il a a été légalement enregistré par la Fédération sénégalaise de football", s'est-il indigné. Il a une semaine pour prouver la véracité de ses allégations d'autant qu'il a déposé un recours ce lundi pour contrecarrer la décision qui donne raison aux Espoirs de Guédiawaye



