Fraude et escroquerie : Les révélations troublantes sur l'ambassade du Sénégal à Ottawa

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Novembre 2024

Une mission de l’Inspection générale d’État (IGE) a mis en lumière, pour la période 2019-2023, des opérations financières opaques à l’ambassade du Sénégal à Ottawa. Ces investigations ont également révélé la destruction de toutes les preuves comptables liées à ces transactions, rapporte "Libération", repris par "Senenews".



L’Agent judiciaire de l’État a déposé une plainte pour détournement de fonds publics et escroquerie sur des deniers publics à la suite de ces graves dysfonctionnements. Au cœur de cette affaire, figurent des relations douteuses entre la représentation diplomatique et une société dénommée « Ace Building ».



Cette entreprise avait obtenu, dans des conditions jugées illégales, le marché de réfection de l’ancien siège de l’ambassade, pour un montant de 3,5 milliards FCfa, ainsi que des travaux d’architecture facturés à 36,9 millions FCfa.



Par ailleurs, l’ambassade avait déclaré que « Ace Building » lui avait loué un hangar pour le stockage de matériel durant trois ans. Cependant, les investigations ont révélé que l’adresse supposée de ce hangar, était fictive. Malgré cela, des loyers ont été intégralement versés à l’entreprise.



Le volet le plus inquiétant de cette affaire, concerne la disparition totale des documents comptables liés à ces opérations financières. Les anciens responsables ont avancé que les documents de gestion de l’année 2019, auraient été détruits à cause de la présence d’amiante lors des travaux de rénovation. Quant aux documents des exercices 2020 à 2023, prétendument laissés sur place, ils n’ont jamais été retrouvés par la nouvelle équipe en charge.

