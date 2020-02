Free ‘’Demande 5 Milliards’’ À Mbackiou Faye Pour…

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Février 2020 à 23:30 | | 0 commentaire(s)|

Les relations entre Free et l’opérateur mobile virtuel Promobile semblent, de plus en plus, tendues. L’homme d’affaires Mbackiou Faye qui devait procéder au lancement des activités de son Mvno au mois d’octobre 2019, n’a toujours pas l’autorisation de Free pour utiliser sa plateforme technique.

Selon le quotidien 24 heures, Free réclame une grosse somme à Promobile. ‘’Free exige de Mbackiou Faye une somme avoisinant presque 5 milliards de Francs CFA pour utiliser son ‘’support technique’’ et procéder ainsi au lancement commercial de sa marque’’, informe le journal dans sa livraison du jour en citant des sources des deux parties.

