Froid en Europe : Les Pays-Bas et l’Allemagne frappés par une forte tempête de neige

La tempête «Darcy» a perturbé le trafic ferroviaire et routier dimanche dans plusieurs pays du nord de l’Europe. Les Pays-Bas ont émis une alerte «code rouge» en raison d’un froid glacial et de vents qui pourraient atteindre 90 km/h.



Les Pays-Bas ont été frappés dimanche par une forte tempête de neige, la première en dix ans, perturbant le trafic ferroviaire et routier, alors qu’un front froid traversait le nord de l’Europe.



Les services ferroviaires ont aussi été affectés en Allemagne, tandis que de l’autre côte de la mer du Nord, la Grande-Bretagne se préparait à l’arrivée de cette tempête nommée «Darcy» par les météorologues néerlandais.



«C’est la première tempête de neige (dans le pays) depuis longtemps: la dernière (…) avait eu lieu en janvier 2010», selon le site internet de prévisions météorologiques Weer.nl. L’agence météorologique néerlandaise KNMI a émis une alerte «code rouge» sur l’ensemble du pays dimanche en raison de vents qui pourront atteindre 90 km/h et d’un «froid glacial».



Centres de dépistage fermés



Le gouvernement néerlandais a fermé pour plusieurs jours tous les centres de dépistage du coronavirus, en raison de la sévérité des conditions, alors que le pays s’attend à traverser dix jours de températures négatives. La plupart des régions du pays étaient recouvertes dimanche de 5 à 10 cm de neige, mais le manteau blanc atteignait 30 cm d’épaisseur par endroits, selon la chaîne de télévision publique NOS.



Tous les trains étaient annulés dans le pays jusqu’à dimanche midi au moins, a annoncé l’opérateur ferroviaire NS. Environ 85 voitures étaient sorties de la route après avoir glissé sur la neige, selon l’autorité néerlandaise des infrastructures, qui conseille aux automobilistes d’éviter de se déplacer.

Une photo tweetée par des autorités locales montrait un chasse-neige tombé dans un fossé.



Perturbations en Allemagne



En Allemagne, les chutes de neige ont causé des perturbations majeures de la circulation des trains en Rhénanie du Nord-Westphalie (ouest), la région la plus peuplée du pays (18 millions d’habitants), ainsi que du trafic ferroviaire au départ de Hambourg (nord).



La neige a aussi causé d’importants retards de circulation routière en Allemagne, alors que 222 accidents ont été dénombrés depuis samedi après-midi, a indiqué un porte-parole de la police à l’agence DPA. Jusqu’à 40 cm de neige étaient attendus dans certaines parties du nord du pays durant la nuit de dimanche à lundi, selon le service météorologique DWD.



La Belgique, voisine des Pays-Bas, s’est recouverte d’une couche de neige légère mais s’attendait à une forte baisse des températures la semaine prochaine. Au Royaume-Uni, les autorités ont émis une alerte météo orange pour le sud-est de l’Angleterre, en raison de possibles routes bloquées par la neige et de perturbations attendues des transports routier, ferroviaire et aérien. (AFP)







