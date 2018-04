Front contre le parrainage : L’opposition organise la résistance, élargit ses rangs et prend date le 19 avril…

L’opposition est formelle. Elle ne fera aucune concession au Président Macky Sall dans le sens de la modification du code électorale et l’introduction du parrainage. En conférence de presse hier, ses membres ont réitéré leur détermination à faire échec à ces projets qui passent en plénière à l’Assemblée nationale, le 19 avril prochain.



«Ils ont déjà allumé un grand brasier. Et si on ne fait pas attention avec ces derniers, le 19 avril prochain, les choses dépasseront de loin ce que nous avons vécu le 23 juin 2011 », a alerté le leader d’Aj, Mamadou Diop Decroix.



«Avec ce que Macky Sall est en train de faire passer le 19 avril prochain, tout candidat perdra. Nous n’avons aucune contre-proposition à ce projet. Ce que nous voulons, c’est son retrait et rien d’autre », a-t-il ajouté.



Le patron du mouvement Tekki, embouchant la même trompette révèle qu’ils ont été approchés par les médiateurs dont Alioune Tine. Et les réponses qu’ils leur ont servie est : « Que Macky retire le projet. S’il souhaite aussi discuter des questions électorales, qu’il soit beaucoup plus sérieux. S’il ne retire le projet et qu’il veut faire du forcing, nous répondons avec le peuple ».



L’avocat Me El Hadji Diouf, également membre de ce Front, a exprimé son hostilité à ces projets de loi et prédit la fin du règne de Macky Sall. «Ils ne veulent pas quitter le pouvoir, mais ils quitteront le pouvoir incha Allah. Ils étaient venus par accident et ils partiront par accident Incha Allah ».











Les Echos

