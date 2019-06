Frontière Mali - Algérie: Découverte d’une cache d’armes de guerre

« Grâce à l’exploitation de renseignements, un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert, le 1er juin, suite à une patrouille de fouille et de recherche menée près des frontières Algéro-maliennes à Adrar, une cache d’armes et de munitions contenant trois fusils semi-automatiques de type Simonov, un fusil à répétition, cinq obus de mortier de calibre 82 mm, ainsi que deux chargeurs et une quantité de munitions s’élevant à 453 balles de différents calibres », détaille le MDN.

















