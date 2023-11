Fuite « supposée » d’un détenu sous bracelet électronique : Le ministre de la justice dément et avertit les diffuseurs de l’info Rédigé par leral.net le Jeudi 30 Novembre 2023 à 00:51 | | 0 commentaire(s)|

Dans un communiqué rendu public ce mercredi, le ministère de la justice dément l’information selon laquelle, « un détenu du nom de Moustapha Diop, serait introuvable alors qu'il aurait été placé sous bracelet électronique ».







Sur cette information diffusée par un média national, et largement reprise par la presse, Me Aïssata Tall Sall tient à éclairer l'opinion « qu'il n'existe, dans la base de données du Centre de surveillance électronique, aucune personne répondant sous cette identité ». Elle informe par ailleurs « qu’une enquête sera menée pour identifier la source de cette fausse information ».







Le communiqué apprend « qu’aucune personne placée sous bracelet électronique n’a pu s’en départir ».

www.dakaractu.com



Source : Source : https://www.dakaractu.com/Fuite-supposee-d-un-dete...

Accueil Envoyer à un ami Partager