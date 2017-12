Fureur maraboutique à Thiénaba Seck : Le khalife interdit de parole le maire Talla Diagne

Le khalife général de Thiénaba, Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Seck, invite Macky Sall, ‘’s’il veut conserver ses relations cordiales avec le foyer religieux de Cheikh Amary Ndack Seck, à prendre les dispositions idoines pour remettre le maire apériste de la commune, Talla Diagne, à sa place’’. Le khalife, ses frères et leurs enfants se sont opposés à la prise de parole du maire de la commune, Talla Diagne, au cours de cette visite après que Tanor Dieng, à la tête d’une forte délégation, l’eut désigné parmi les orateurs devant s’exprimer au nom du HCCT.



Comme pour déclarer le maire ‘’persona non grata’’ dans la cité religieuse où il risque de ne plus avoir droit à la parole. Les guides religieux de Thiénaba se sont en effet, offusqués du fait que ‘’Talla Diagne n’a aucune considération aucun respect à l’endroit du khalife Cheikh Ahmed Tidiane Seck’’. Un président de la République averti en vaut deux…



A Ndiassane comme à Thiénaba, Ousmane Tanor Dieng a sollicité des prières de réussite de sa mission à la tête du HCCT. Le secrétaire général du Parti socialiste a profité de sa visite de courtoisie pour magnifier la « qualité des relations entre le spirituel et le temporel, c’est-à-dire les grandes familles religieuses et le pouvoir au Sénégal ».



Selon Tanor Dieng, ce « bon compagnonnage qui a toujours existé historiquement, est matérialisé à travers le HCCT où sont présents 11 membres des familles religieuses ». Il a aussi insisté sur la « place capitale de ces guides religieux dans ladite institution, notre mission étant d’approfondir la décentralisation mais également de nous faire l’écho des préoccupations. Et dans les années à venir, les Sénégalais verront que c’est un choix génial », a assuré Ousmane Tanor Dieng.



Le patron du Ps est largement revenu sur le « programme, particulièrement important et salué par tout le monde, de modernisation et d’équipement des cités religieuses du chef de l’Etat ». Aussi, a-t-il évoqué la nécessité d’étudier, à l’avenir, « l’impact » des manifestations religieuses sur l’économie nationale, sur la promotion de l’emploi. « Et nous verrons à ce moment-là qu’au-delà des prières, il y a aussi un impact sur le plan économique », a-t-il soutenu.



A l’issue de sa visite, il a expliqué que « les prières des marabouts nous accompagnent, nous réconfortent et nous rassurent ». Et de soutenir : « nous voulons que la volonté du Président Macky Sall, sa persévérance, son action, pour un Sénégal émergent, géré dans les meilleures conditions possibles, soient accompagnées par des prières ».









