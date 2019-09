Fusillade aux Usa: un homme tire à l’aveuglette et ôte la vie à 7 personnes

Un nouveau drame a touché le Texas (Etats-Unis) à peine moins d’un mois après la tuerie d’El Paso. Samedi, sept personnes ont été tuées et 22 autres blessées lors d’une fusillade “à l’aveugle” à Odessa, au Texas. Le tireur a été abattu.



Sept personnes ont été tuées et 22 autres blessées, selon le dernier bilan de la police, lors d’une nouvelle tuerie à Odessa, au Texas, et ce quelques semaines seulement après celles d’El Paso et de Dayton.



“Sept personnes ont été tuées, sept de nos citoyens. Ils avaient de 15 à 57 ans”, a déclaré à la presse le chef de la police de la ville d’Odessa, Michael Gerke. Trois policiers figurent parmi les blessés ainsi qu’une fillette de 17 mois atteinte au visage. Samedi soir (après-midi aux États-Unis), un homme blanc âgé d’une trentaine d’années a tiré “à l’aveugle” sur des passants depuis un camion postal volé, selon la police