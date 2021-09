Fusillades à Chicago : 47 personnes abattues, dont 5 mortellement, lors des violences du week-end

Un garçon de 12 ans a été retrouvé mort samedi matin dans le quartier de South Chicago.



Un témoin a trouvé le garçon sans réaction avec une blessure par balle à la tête vers 10h30 dans le bloc 8000 de South Bennett Avenue, selon les informations préliminaires de la police de Chicago. Il a été déclaré mort sur place.



Une femme de 36 ans a été placée en garde à vue en relation avec la fusillade, a indiqué la police.



Dans l'une des deux fusillades de masse du week-end, une femme a été tuée et cinq autres personnes ont été blessées par balle, dont une jeune fille de 15 ans, samedi soir à West Pullman.



Le groupe se dirigeait vers leurs véhicules vers 21 h 40 dans le bloc 300 de East Kensington Avenue lorsque quelqu'un à l'intérieur d'un autre véhicule a tiré plusieurs balles dans leur direction, a indiqué la police.



Une femme de 42 ans a reçu une balle dans le bras et l'aisselle et a été emmenée au centre médical de l'Université de Chicago, où son décès a été constaté, a indiqué la police. Elle n'a pas été identifiée.



Une adolescente de 15 ans a été touchée au bras et transportée dans un état correct au Comer Children's Hospital, a indiqué la police.



Un homme de 32 ans a reçu une balle au visage et a été transporté à l'Université de Chicago dans un état critique, a indiqué la police. Un autre homme, âgé de 38 ans, a été touché à l'estomac et a été transporté dans le même hôpital dans un état moyen.



Un troisième homme, 22 ans, a été blessé par balle au bras et à la jambe et a été transporté au Roseland Community Hospital dans un état correct, selon la police.



Un quatrième homme, âgé de 31 ans, a été blessé à la tête et transporté à l'hôpital Little Company of Mary à Evergreen Park, où il est dans un état satisfaisant, selon la police.



Quelques heures plus tôt, un homme a été tué et trois autres ont été blessés dans une fusillade en voiture samedi après-midi à Grand Crossing, dans le South Side.



Les hommes se tenaient à l'extérieur vers 16 h 55 dans le bloc 900 de la 79e rue Est lorsqu'un SUV de couleur sombre est passé et que quelqu'un à l'intérieur a tiré des coups de feu, a déclaré la police.



Un homme de 24 ans a reçu une balle dans la tête et a été transporté au centre médical de l'Université de Chicago, où son décès a été constaté, a indiqué la police. Il n'a pas été identifié.



Un autre homme, âgé de 28 ans, a reçu une balle dans la jambe et a été transporté en bon état au centre médical de l'Université de Chicago, a indiqué la police.



Un homme de 26 ans a été touché à la cheville et un autre, de 27 ans, a reçu une balle dans la jambe, a indiqué la police. Ils ont tous deux été transportés en bon état au Christ Medical Center à Oak Lawn.



Deux personnes ont été blessées par balle, dont une mortellement, dimanche à Lawndale, dans le West Side.



Un homme de 54 ans a été retrouvé mort dans un véhicule avec de multiples blessures par balle sur tout le corps près de l'endroit où une femme de 42 ans a été abattue vers 4 h 15 du matin dans le bloc 2700 de West Flournoy Street, a indiqué la police. Son nom n'a pas encore été communiqué.



La femme a reçu une balle dans le genou gauche et a été transportée par ses propres moyens à l'hôpital Mount Sinai, où son état a été stabilisé, a indiqué la police.



Une femme a été tuée alors qu'elle était assise dans un véhicule à Chatham, dans le South Side.



La femme de 34 ans était assise à la place du conducteur d'un véhicule avec un groupe de personnes dans un parking vers 1h25 du matin dans le bloc 8700 de South Lafayette Avenue lorsqu'elle a reçu une balle dans la tête, a déclaré la police de Chicago. Elle est décédée au centre médical de l'Université de Chicago.



Vendredi, une personne a été tuée par balle à Englewood.



Un homme, dont l'âge n'était pas immédiatement connu, se trouvait près du trottoir vers 17h30 dans le bloc 7200 de South Yale Avenue lorsque quelqu'un a ouvert le feu, le touchant à l'aisselle et à la main, a déclaré la police.



Il a été transporté à l'Université de Chicago, où son décès a été constaté, a indiqué la police.



Dans des attaques non mortelles, deux garçons ont été abattus alors qu'ils se trouvaient sous un porche à Austin, dans le West Side.



Ils se trouvaient sous le porche vers 22 h 30 vendredi dans le bloc 5800 du West Augusta Boulevard lorsque quelqu'un à l'intérieur d'un SUV de couleur argentée a tiré des coups de feu, a déclaré la police. Les garçons, âgés de 12 et 13 ans, ont été touchés à la jambe et transportés à l'hôpital Stroger en bon état.



Quelques heures plus tard, un garçon de 16 ans a été blessé par balle à Gresham, dans le South Side.



L'adolescent traversait une station-service vers 0 h 55 samedi dans le bloc 7600 de South Green Street lorsqu'il a été touché à la jambe, a indiqué la police. Il a été emmené au centre médical de l'Université de Chicago, où il était en bonne santé.



Un garçon de 17 ans et une femme ont été coincés par des coups de feu samedi soir à Bronzeville, dans le South Side.



L'adolescent se promenait avec la femme vers 19 h 15 lorsqu'il a eu une altercation verbale avec un suspect de l'autre côté de la rue qui a sorti une arme et tiré des coups de feu dans le bloc 700 de East Oakwood Boulevard, a indiqué la police.



L'adolescent a été touché à la main et a été transporté en bon état au centre médical de l'Université de Chicago, a indiqué la police. La femme, âgée de 35 ans, souffre de blessures superficielles au dos et à l'épaule et a refusé des soins médicaux.





Un garçon de 17 ans a été blessé dans une fusillade samedi à Princeton Park.



Il se trouvait à l'intérieur d'une maison vers 14 h 50 dans le bloc 9100 de South Wentworth Avenue lorsque quelqu'un qu'il connaissait a tiré des coups de feu, le touchant au pied, a déclaré la police.



L'adolescent a été emmené à l'hôpital Roseland en bon état, a indiqué la police.



Les détectives ont interrogé une personne d'intérêt.



Deux personnes ont été blessées par balle et grièvement blessées à Lawndale dimanche dans le West Side.



Les deux hommes, âgés de 27 et 29 ans, se trouvaient à l'extérieur vers 2 h 40 du matin dans le bloc 2900 de West Harrison Street lorsqu'ils ont entendu des coups de feu et ressenti une douleur, a indiqué la police.



Le jeune homme de 27 ans a été frappé deux fois à l'aine et une fois à l'abdomen, tandis que le jeune homme de 29 ans a été blessé par balle à la poitrine et au bras, a indiqué la police.



Tous deux ont été emmenés à l'hôpital Stroger, où ils sont dans un état critique, a indiqué la police.



Au moins 25 autres personnes ont été blessées dans des incidents de violence armée à Chicago depuis vendredi 17 heures.



Le week-end dernier, six personnes ont été tuées et au moins 61 autres ont été blessées dans des fusillades survenues dans toute la ville pendant le week-end des fêtes.



Source : https://www.jotaay.net/Fusillades-a-Chicago-47-per...