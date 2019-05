Fusion Police-Gendarmerie : La matérialisation en perspective

Même si les bérets bleus restent toujours sous la tutelle des Forces armées, le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye peut désormais mobiliser la Gendarmerie en plus de la Police.



Cette nouvelle donne, semble prouver que la fusion entre la police et la gendarmerie est sur le point de tendre vers sa matérialisation.



De nouvelles attributions, renseigne la Rfm, sont octroyées par décret au ministre afin de mener à bien sa mission de sécurisation et de protection des personnes et des biens.









Leral



