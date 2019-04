Fusion ou rapprochement entre la Gendarmerie et la Police : les raisons du blocage

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Avril 2019 à 10:20 | | 0 commentaire(s)|

Face à la recrudescence de l’insécurité et les nouveaux défis sécuritaires comme le terrorisme, le chef de l’Etat avait accédé à la demande du ministère de l’Intérieur et de la Iécurité d’antan, Abdoulaye Daouda Diallo, « d’affecter » la Gendarmerie à son département d’alors, en toute méconnaissance des règles qui régissent ce corps d’élite spécifique, qui se situe à cheval entre la Police et l’Armée.



Malgré le refus à une quelconque fusion qui lui a toujours été prêté, la marée-chaussée a, selon le journal ‘’SourceA’’, a accepté de « mettre » à disposition la Gendarmerie mobile, qui est une subdivision de la Gendarmerie nationale spécialisée dans le maintien ou le rétablissement de l’ordre.



Mais, selon toujours la même source, le Haut Commandement des hommes en bleu avait exigé le principe du libre choix du service enquêteur par l’autorité judiciaire, l’assouplissement des conditio de la mission de Police judiciaire de la Gendarmerie nationale.



D’après les enquêtes faites par ledit quotidien, un projet avait été mis en place pour travailler autour du rapprochement entre gendarmes et policiers, mais qui, au bout de trois ans, est tombé à l’eau.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos