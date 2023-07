Futur Hôpital de Tivaouane: Les travaux exécutés à 52%, selon le Ministre de la Santé Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Juillet 2023 à 13:33 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Dr Marie Khèmesse Ngom Ndiaye, a visité, cette semaine, les chantiers du futur hôpital de niveau 3 de Tivaouane, dans la région de Thiès. Les travaux sont exécutés à 52%. Selon les prévisions, l’hôpital sera livré en décembre 2023. TIVAOUANE – Après la pose de la […] Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Dr Marie Khèmesse Ngom Ndiaye, a visité, cette semaine, les chantiers du futur hôpital de niveau 3 de Tivaouane, dans la région de Thiès. Les travaux sont exécutés à 52%. Selon les prévisions, l’hôpital sera livré en décembre 2023. TIVAOUANE – Après la pose de la première pierre par le Président de la République, Macky Sall, le 25 juin 2022, les bâtiments de l’hôpital de Tivaouane sortent de terre. En visite de chantiers, cette semaine, le Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Dr Marie Khemesse Ngom Ndiaye, a informé que les travaux du futur hôpital de Tivaouane sont exécutés à 52%. « Un niveau d’exécution jugé acceptable pour un chantier qui doit durer 18 mois, puisque la livraison est prévue en décembre 2023 », s’est-elle réjouie. Le Ministre de la Santé et de l’Action sociale d’ajouter que la capacité d’accueil de la future structure sanitaire est de 300 lits. « D’un montant de 46 milliards de FCfa, cette infrastructure sanitaire est bâtie sur une superficie de 24.025 mètres carrés », a-t-elle fait savoir, soulignant que le futur hôpital aura un amphithéâtre de 200 places (salles de cours et lieux de culte). Selon Marie Khémesse Ngom Ndiaye, la future infrastructure sanitaire disposera de 20 spécialités médicales et chirurgicales qui seront réparties en 6 pôles. « Il s’agit des pôles de consultations externes, plateaux techniques, mère-enfant, urologie-gériatrie, cardio-pneumologie et hospitalisation », a fait savoir Mme Ndiaye. Elle a rappelé que le projet, clé en main, qui intègre la conception, la construction, l’équipement, la maintenance et la formation, est confié au Fonds souverain d’investissements stratégiques (Fonsis) qui assure la maîtrise d’ouvrage. « Nous allons doter l’hôpital d’un équipement standard comme le souhaite le Président de la République, Macky Sall. Nous ferons en sorte que les pièces de rechange soient disponibles en cas de panne de ces équipements », a-t-elle assuré. L’hôpital, qui sera fonctionnel en décembre 2023, permettra de renforcer l’offre de soins de santé à Tivaouane et dans les localités environnantes. L’autorité sanitaire a annoncé également la réhabilitation et la modernisation des postes et centres de santé du département de Tivaouane pour que la pyramide sanitaire puisse être respectée afin de réduire la charge du travail des agents de l’hôpital. Ibrahima NDIAYE (Correspondant)



Source : Source : https://lesoleil.sn/futur-hopital-de-tivaouane-les...

