G20: Trump et Xi Jinping déclarent une trêve dans la guerre commerciale

Donald Trump et Xi Jinping ont convenu samedi, de relancer les négociations commerciales, en marge d'un G20 qui s'est tenu à l'ombre de l'affrontement économique des deux pays. « Nous avons eu une très bonne rencontre avec le président Xi, je dirais même excellente », a déclaré M. Trump.

Selon l’agence officielle chinoise Xinhua, les négociations qui avaient été brutalement interrompues en mai, vont reprendre et Washington a levé sa menace d’imposer de nouvelles taxes à l’importation, qui auraient frappé la totalité des plus de 500 milliards de dollars de biens chinois achetés, chaque année, par les Etats-Unis. « Nous sommes de nouveau sur la bonne voie », s’est félicité le président américain, indiquant que les négociations sino-américaines allaient donc reprendre, rapporte notre envoyée spéciale, Mounia Daoudi.



Les deux hommes répètent ainsi le scénario du dernier G20, en Argentine fin 2018. Ils avaient alors suspendu les hostilités pour quelques mois, afin de reprendre les négociations commerciales approfondies… lesquelles avaient cependant tourné court.



«Complicité»



Avant sa rencontre avec Xi Jinping, la journée avait démarré sur les chapeaux de roue pour Donald Trump qui, au lendemain de plaisanteries remarquées avec Vladimir Poutine, a continué à afficher sa complicité avec des dirigeants critiqués pour la situation des droits de l’homme dans leurs pays.



Après avoir évoqué, d’un tweet presque désinvolte, une possible rencontre inédite avec le leader nord-coréen Kim Jong Un dans la Zone démilitarisée (DMZ) qui sépare les deux Corées, le président américain a rencontré le prince héritier d’Arabie saoudite, Mohammed ben Salmane. Il a loué son « travail extraordinaire », écrit l’AFP, ignorant les questions répétées sur l’assassinat du journaliste Jamal Khashoggi.











