G5 Sahel: Au cœur du huis-clos des chefs d’État au sommet de Nouakchott

Selon nos informations, les échanges ont été « assez laborieux » et « parfois un peu abrupts ». Les homologues du président malien Ibrahim Boubacar Keïta (« IBK ») l’ont pressé de mettre en œuvre « dès que possible », les recommandations faites par la mission de la Cedeao.



Cette dernière préconise, entre autres, l’organisation de nouvelles élections législatives partielles dans les circonscriptions litigieuses et la mise en place d’un gouvernement d’union nationale.











JeuneAfrique