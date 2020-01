Accueil Envoyer Partager sur facebook G5 Sahel : les Africains "ont l'impression que leurs dirigeants vont voir le grand chef blanc", selon un journaliste spécialisé Rédigé par La rédaction de leral.net le 13 Janvier 2020 à 21:16

Renforcer la légitimité contestée des militaires français déployés sur place et mobiliser les alliés européens, c'est l'enjeu du sommet du G5 Sahel qui se déroule lundi 13 janvier à Pau (Pyrénées-Atlantiques).





"Une forme d'ambiguité"



Invité de franceinfo lundi 13 janvier, le journaliste Antoine Glaser, spécialiste de l'Afrique subsaharienne, dénonce "une forme d'ambigüité" de cette rencontre qui se déroule à Pau (Pyrénées-Atlantiques)." Pour les populations africaines, ils ont l'impression que leurs dirigeants vont à Canossa voir le grand chef blanc. Donc, vous restez dans une forme d'ambigüité ", explique Antoine Glaser, en faisant référence à un moment clef du conflit médiéval entre la papauté et l'empire germanique.



Le journaliste rappelle qu'au mois de décembre 2019, Emmanuel Macron a convié les cinq dirigeants africains à Pau, pour renforcer la légitimité contestée de la France sur le terrain. " Quand vous convoquez en décembre des chefs d'Etat africains, vous les humiliez vis-à-vis de leur propre population." Mais ce sommet a des airs d'"écho des savanes ", ajoute Antoine Glaser. " Emmanuel Macron fait ça, mais beaucoup plus à destination intérieure de la France en disant , 'voyez, les Français ne vont pas mourir pour rien dans le Sahel africain'."





Sentiment anti-français



Face au sentiment anti-français qui se développe en particulier au Mali, " la présence de l'armée française sert de cache-misère à une présence française, globalement en déshérence sur le continent ", estime Antoine Glaser. Vendredi 10 janvier, un millier de personnes ont manifesté à Bamako pour réclamer le départ des troupes françaises et étrangères.



Ces mouvements anti-Français de la société civile " s'adressent finalement beaucoup plus aux dirigeants africains, mais c'est la France qui est visée ", précise le journaliste. Il ajoute que les chefs d'Etat africains dirigent " les sociétés civiles africaines en utilisant la France comme bouc-émissaire. C'est ce qui agace profondément Emmanuel Macron ".













francetvinfo.fr

